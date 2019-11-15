Audi S8 выйдет в «длинной» версии

На рынке Старого света и в Америке стартовали продажи нового автомобиля Audi S8. А вот в России по-прежнему представлять эту модельную линейку бренд не планирует.

Отметим, что новое поколение было показано ещё в середине лета текущего года. Однако, тогда были раскрыты не все особенности нового ТС. Теперь немцы рассказали про все характеристики новинки, и пообещали, что некоторые рынки получат авто с увеличенной колёсной базой.

Внешне машина немногим отличается от предыдущей четырёхдверки. Дизайн делают оригинальным диски на 21 дюйм, серебристые корпуса зеркал и шильдики. В салоне же никаких отличий и вовсе нет, кроме декора из углепластика. Однако, он не входит в базовую модификацию и доступен только за дополнительные деньги.

Под капотом будет располагаться мотор на 571 лошадиную силу, который сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. Кроме того, новинка имеет гибридный довесок в виде стартера-генератора, который помогает легковушке ускоряться в первые несколько секунд. Стоить новинка будет от 140 тысяч евро. Заряженные машины получат удлинённую базу, которая составит 5 метров 30 сантиметров.