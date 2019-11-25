Audi Q5 массово отзывают

Представители профильного ведомства России сообщили о том, что в стране началась массовая кампания по отзыву транспортных средств модели Audi Q5.

Всего условиям акции соответствует 9 тысяч 469 экземпляров машин, которые были выпущены в течение последних двух лет. Как оказалось, причиной старта отзыва является проблема со смещением выступа накладки задней колёсной арки. В результате этого дефекта накладка можно сойти с креплений.

В рамках проведения кампании все кроссоверы, соответствующие условиям отзыва, должны пройти проверку в ближайшем дилерском центре. При обнаружении проблемы, выступ будет укреплен специальными усовершенствованными фиксаторами.

Отметим, что эта же модель уже отзывалась летом этого года. Более того, причина была аналогичная. Тогда под отзыв попало около 7 тысяч автомобилей. Сейчас официальные дилеры занимаются оповещением покупателей машин о необходимости отправиться в сервисный центр.