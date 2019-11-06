Audi Q3 Sportback выйдет в продажу в России в 2020 году

Компания Audi назвала предварительную дату выхода в продажу в России своего нового купеобразного кроссовера – Q3 Sportback. Новинка доберется до дилеров в нашей стране в 2020 году. Вместе с ней в РФ привезут стандартный Q3 с топовым «мотором» и «заряженную» модификация RS, правда точные сроки их появления в продаже пока не оглашаются.

Напомним, что базовый Audi Q3 новой генерации оснащается двумя двигателями на выбор: 1,4-литровым 150-сильным агрегатом, работающим в связке с 6-диапазонной автоматической коробкой передач S-Tronic, а также 2-литровым мотором на 180 «скакунов», сочетающимся с 7-скоростным «автоматом» S-Tronic и полным приводом quattro. Базовый кроссовер уже доступен для приобретения, а его «топовая» версия, по слухам, появится у дилеров «Ауди» в России в феврале.

Что касается кросс-купе Q3 Sportback, которое приедет к нам в начале 2020 года, то она может получить 230-сильный агрегат, в то время как версии с литерами RS оснастят 400-сильным 2,5-литровым двигателем, пишет «Motor1».