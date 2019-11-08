Audi A6 и A7 получат новые моторы в России

Новые силовые агрегаты будут устанавливаться на автомобили немецкой компании моделей А6 и А7. Эту информацию подтвердили официальные лица бренда.

Напомним, что автомобили этих моделей изначально поступили в продажу с установленным турбированным двигателем мощностью в 340 лошадиных сил. Спустя некоторое время, серия доступных моторов увеличилась альтернативным двухлитровым движком, форсированным до 245 лошадиных сил. Теперь же выбор станет еще шире.

Стало известно, что в линейку силовых агрегатов добавлены ещё 2 установки. В скором времени россияне смогут приобрести машины с дифференцированными моторами объёмом 2 литра. Мощность агрегатов составит 190 лошадиных сил. При этом, в продажу поступят как бензиновые, так и дизельные модификации. С новыми двигателями будет сочетаться трансмиссия на 7 ступеней роботизированного типа и система полного привода.

Для вывода обновлённых автомобилей Audi на отечественный рынок уже подготовлены все необходимые документы. Но, несмотря на это, официальные дилеры получат машины с обновлёнными моторами только в начале будущего года.