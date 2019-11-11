Англия вводит запрет на дизельные моторы

Сегодня стало известно о том, что правительство Бристоля запретило езду на дизельных автомобилях. Таким образом, этот населённый пункт стал первым в Англии, который прибег к столь кардинальным изменениям.

Как оказалось, ограничения пока что достаточно лояльны. В городской центр нельзя будет заезжать на автомобилях, которые работают за счёт тяжелого топлива в промежуток с 7 утра до 3 дня. Данный законопроект вступит в силу лишь через полтора года. Однако, он уже вызывал негодование у местных автомобилистов. Дело в том, что помимо этого запрета, в городе появится расширенная зелёная зона. Для того, чтобы попасть в неё, водителям грузовиков, владельцам таксопарков, а также коммерческому и общественному транспорту необходимо будет платить ежедневный налог, который составит от 9 и вплоть до 100 фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что в Великобритании достаточно жёстко подошли к модернизации силовых агрегатов транспортных средств, использующихся на своей территории. Власти обещают, что уже через 10 лет весь правительственный автопарк будет состоять из машины с электромоторами.