Абсолютно новая Lada 4×4: цифровая «приборка», дефлекторы обдува заднего ряда и спортивные сиденья

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала интерьер новой генерации своего популярного внедорожника – Lada 4×4.

Накануне в базе Роспатента появился документ под номером 117470, в котором опубликованы изображения серийной версии этой модели. Напомним, что официальный дебют концепт-кара Lada 4×4 Vision состоялся в августе 2018 года на автосалоне в Москве (ММАС).

Внешний облик передней панели салона новой «Нивы» выполнена по классической схеме в виде буквы «Т» с вертикально-вытянутыми дефлекторами обдува, которые, к слову, предусмотрели и для пассажиров заднего ряда.

На центральной консоли расположится большой дисплей «мультимедии». Кроме того в интерьере новой Lada 4×4 будет иметься цифровая «приборка» и сиденья с развитой боковой поддержкой.

По последним слухам, серийную Lada 4×4 следующей генерации спроектируют на базе CMF-A производства Renault-Nissan. Старт сборки вседорожника запланирован на 2022 год, после чего он выйдет в продажу.