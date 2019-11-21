21 автомобиль Пола Уокера продадут на аукционе

Звезда франшизы «Форсаж» Пол Уокер, погибший в ДТП в ноябре 2013 года, оставил после себя большую коллекцию интересных и мощных автомобилей, которые в январе уйдут с молотка в рамках аукциона.

В списке лотов представлен 21 автомобиль, в числе которых значатся: Ford Bronco 1995 года, семь BMW M3, Ford Mustang Boss 302S 2013 года, Chevrolet Nova 1963 года, Ford F-250 2003 года, несколько пикапов Toyota Tundra 2006 года, а также гоночные Nissan R32 Skyline 1989 года и Nissan 370Z 2009 года.

Модель Ford Mustang Boss 302S (на заглавном фото) может стать одним из самых популярных лотов предстоящего аукциона, поскольку данный автомобиль является уникальным – это подарок Барретт-Джексона Уокеру.

Автомобиль оснащен 5-литровым двигателем V8, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП Tremec. Все программное обеспечение машины предоставлено гоночным подразделением Ford Racing.