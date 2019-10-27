За два года Hyundai Tucson подорожал в РФ почти на 50 тысяч рублей

Модель Hyundai Tucson является одной из самых популярных в сегменте SUV на российском авторынке. Аналитики портала «Цена Авто» выяснили, как менялись цены на этот автомобиль за последние два года.

Продажи третьей генерации Hyundai Tucson стартовали у нас в октябре 2017 года. Автомобиль предлагали в двенадцати комплектациях, где стоимость базовой составляла от 1 миллиона 450 тысяч рублей (с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и полным приводом), а за «топовую»просили 1 миллион 993 тысячи рублей (со 185-сильным агрегатом). Во всех комплектациях кроссовер шел исключительно с АКПП.

Механическая трансмиссия появилась у этой модели только в январе 2018 года, за счет чего нижняя ценовая планка снизилась на 91 тысячу рублей, в то время как верхняя, наоборот, выросла. В дальнейшем стоимость кроссовера менялась еще трижды, в ходе чего минимальная и максимальная цены на Tucson в РФ увеличились на 49 тысяч и 276 тысяч рублей соответственно.

Сейчас за корейский компактный кроссовер в России в бензиновом исполнении просят от 1 миллиона 499 тысяч до 2 миллионов 239 тысяч рублей. Стоимость дизельной версии составляет от 1 миллиона 889 тысяч до 2 миллионов 269 тысяч рублей.