Volkswagen станет первым, кто внедряет инновационные подушки безопасности

В скором времени на конвейер встанет первая модель нового семейства Volkswagen ID. Речь идёт про хэтчбек ID.3. И, как оказалось, его особенностью станут не только технические характеристики и дизайн, но и подушка безопасности. Она будет раскрываться прямо между водителем и пассажиром первого ряда.

Установка необычного эйрбэга будет производиться в торце водительского сиденья. При обнаружении бокового удара система активизирует подушку безопасности. Представители немецкой компании сообщили, что использование такой защиты позволит фирме приспособить свои машины к новой серии испытаний Euro NCAP, которые начнутся уже со следующего года. Напомним, что одним из обязательных условий является прохождение теста на боковой удар.

Стоит отметить, что около месяца назад аналогичный эйрбэг продемонстрировала южнокорейская компания Hyundai. При этом, для изготовления подушки безопасности фирма использовала специальную запатентованную технологию. Подушка имеет оптимальное соотношение массы, размера и уровня прочности, и примерно на 500 граммов легче, чем аналогичные решения конкурентов.