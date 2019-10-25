Volkswagen Golf в новом обличии выйдет в России

Концерн Volkswagen провёл ожидаемую презентацию нового хэтчбека Golf. Теперь достоверно известно, что новое поколение автомобиля выйдет и на отечественный рынок. Продажи на домашнем рынке стартуют уже в начале зимы, но когда хэтчбек доберётся до России, пока неизвестно.

Отметим, что автомобиль сохранил все свои узнаваемые черты, хотя и получил весьма нестандартную переднюю часть кузова. В длину машина выросла на 2.6 см, при этом ширина немного сократилась, как и клиренс, который теперь на 3.6 см меньше. Сообщается, что в серию пока поступит только пятидверная модификация кузова, но полный отказ от трёхдверного не подтверждён.

Под капотом будет установлен литровый мотор с мощностью в 90 или 110 лошадиных сил. Альтернативой станет полуторалитровый двигатель на 130 или 150 лошадиных сил. Для всех двигателей, кроме литрового мотора на 90 лошадей, предусмотрена роботизированная коробка передач, а также 48-вольтовая гибридная система.

Оснащение автомобиля стало куда богаче, чем в актуальном поколении. В базовую модификацию войдёт даже светодиодная оптика, шикарная виртуальная приборная доска, климат-контроль, мультимедийный комплекс с тачскрином на 8.25 дюйма. Сообщается, что автомобиль получит функцию автопилота, которая сможет работать на скорости до 210 км/ч. При этом, водителю запрещено отпускать руль более, чем на 15 секунд.