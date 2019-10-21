Владельцы АЗС сомневаются в эффективности идеи Росстандарта по поводу борьбы с недоливом

Представители Независимого топливного союза сообщили о том, что считают бессмысленными предложения Росстандарта изменить стандарты проверки ТРК на предмет недолива топлива.

В НТС не побоялись резких выражений, и указали, что реализация этой идеи приведёт лишь к нецелесообразной растрате бюджетных средств. Однако, желаемого результата специалистам профильной структуры добиться не удастся. Как на это заявление отреагировали представители Росстандарта, пока неизвестно.

Напомним, что ведомство буквально вчера рассказало о том, что собирается изменить специфику борьбы с недоливом на автозаправочных станциях. В частности, планируется изменить ГОСТ, который был утверждён 30 лет назад. Также будет выпущен инновационный скрытый прибор для проведения контрольных покупок. С его помощью удастся определить даже факт недолива на 1 процент. Дело в том, что меньший размер недолива обозначить в рамках тайной операции сложно. Ведь на объём влияет свойство топлива расширяться и сужаться из-за температурных условий, а также обязательное наличие погрешности у самого прибора.