Видеокамер в России станет в 2 раза больше уже через месяц

Начиная с 1 декабря текущего года, на федеральных трассах Российской Федерации значительно увеличится количество камер.

Эту информацию не так давно озвучил представитель Росавтодора. Он отметил, что на вверенной ведомству территории уже совсем скоро число действующих комплексов фото- и видеофиксации доберётся до тысячи.

По факту, на трассах уже работает почти пять сотен камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Установлено ещё 468 экземпляров, но пока их функционирование не полноценно, так как ведутся пусконаладочные работы. Однако, «приступить к своим обязанностям» комплексы должны уже начиная с зимы 2019 года.

Напомним, что в управлении Росавтотдора находится более 53 тысяч километров дорог. И чтобы повысить уровень безопасности передвижения по ним, ведомство постоянно увеличивает число камер, устанавливая их на самых аварийных или потенциально опасных участках.