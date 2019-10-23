В Токио показали новый Nissan Skyline 2020

В рамках дня-открытия автосалона в Токио (Япония) состоялся официальный дебют обновленного спортивного седана Nissan под названием Skyline. В ходе рестайлинга новинка обзавелась модернизированным дизайном и расширенным списком систем безопасности в оснащении.

Новый Nissan Skyline 2020 модельного года отличается от предшественника перелицованной радиаторной решеткой с фирменной V-образной вставкой, а также массивной горизонтальной накладкой в стиле модели GT-R. Кроме того, спорткар получил новую головную оптику, другие бамперы, а также новые задние фонари с круглыми LED-секциями.

Длина автомобиля выросла на 20 мм – до 4810 мм. При этом размер колесной базы остался прежним – 2850 мм.

Приводит в движение новый Skyline 3-литровый битурбированный агрегат на 300 или 400 лошадиных сил в зависимости от версии, связку которому составляет 7-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод – задний.

Кроме того, новый Skyline будет доступен и в гибридной версии на базе 3,5-литрового ДВС. Суммарная отдача такой установки составит 359 «лошадей». Для этой модификации в качестве опции будет предложена система полного привода.

В список оснащения новинки также вошли современные системы безопасности пакета ProPilot 2.0, а в интерьере появилась новейшая мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем и проекционный дисплей.

Стоимость базовой версии Nissan Skyline 2020 в Японии начинается от 4 миллионов 274 тысяч 640 йен или 2 миллионов 506 тысяч рублей по текущему курсу.