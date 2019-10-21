В России увеличился вторичный рынок электрокаров

Профильные специалисты рассказали, что с начала текущего года в стране выросло количество проданных электрифицированных машин на вторичном рынке.

Так, с января и по конец прошлого месяца на территории Российской Федерации всего было реализовано более 2 тысяч 400 экземпляров электрокаров с пробегом. И это на 53 процента больше, чем годом ранее. Относительно мировой динамики, это не слишком высокий результат. Однако, он велик для отечественного рынка, где внедрение инновационного транспорта происходит очень тяжело.

Самым популярным электрокаром б/у стала модель Nissan Leaf. На ней своё внимание остановило более 2 тысяч 200 человек. И именно на эту модель приходится 95 процентов от всех продаж. На втором месте находится продукция Mitsubishi под названием I-MiEV. Она разошлась по стране в размере 51 единицы. На третьем месте находится набирающий популярность немецкий i3 от BMW. Его приобрело 20 человек.

Статистика показывает, что больше всего сделок в рамках вторичного рынка было сделано жителями Иркутской области. Там за три квартала текущего года было реализовано больше 3 сотен поддержанных электрифицированных машин.