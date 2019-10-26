В России подорожал кроссовер Nissan Murano

Компания Nissan подняла цены на кроссовер Murano в России. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», стоимость комплектации Top, которая оказалась единственной версией, прибавившей в цене, выросла на 40 тысяч рублей, что соответствует 1,4% по сравнению с предыдущим прайсом.

Отметим, что версия Top является максимальной для модели Murano. Её стоимость отныне составляет от 2 миллионов 899 тысяч рублей.

Остальные комплектации кроссовера сохранили предыдущие цены. За базовую модификацию, оснащенную 3,5-литровым агрегатом на 249 лошадиных сил и передним приводом, составляет те же 2 миллиона 299 тысяч рублей. «Топовая» комплектация «Мурано» за 2 миллиона 899 тысяч рублей оснащается 2,5-литровой гибридной силовой установкой с отдачей в 254 лошадиные силы.