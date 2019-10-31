В Москве увеличилось количество камер

Столичные власти сообщили о том, что на дорогах Москвы появилось ещё 27 новых комплексов фото- и видеофиксации.

Представители профильного ведомства опубликовали на своей странице в Twitter схему размещения нового оборудования. При этом, отмечается, что новая техника сможет не только следить за нарушением скоростного режима, но и фиксировать факты нарушения правил разметки и непропуск пешеходов.

В центре организации дорожного движения рассказали, что планомерное увеличение количества комплексов фотовидеофиксации показывает великолепные результаты, и с каждым месяцем камер в городе будет становиться больше. Это не только приводит к сокращению количества ДТП, но и во многом дисциплинирует водителей.