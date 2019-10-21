В Московской области скоро начнутся испытания беспилотников

В конце текущего года в столичной области начнётся тестирование первых беспилотных транспортных средств, которые будут передвигаться без водителя.

Специалисты, которые работают над проектом, сообщили, что после Московской области территориальный спектр будет расширен. В частности, испытания беспилотников будут проходить в Санкт-Петербурге и области, а также в Чувашской республике и в рамках Краснодарского края.

Стоит отметить, что в тестировании будет принимать участие не только фирма Яндекс, но и другие заинтересованные компании. И чем успешнее будут проходить испытания, тем быстрее будет расширяться география внедрения транспорта. В настоящий момент каждая фирма может подключиться к проведению тестирования. Известно, что свою заинтересованность в этом проекте подтвердили представители бюро Аврора, ГАЗ, Volvo и КамАЗ.

Напомним, что первые испытания беспилотников были начаты этим летом. Но они ограничены столицей. И, чтобы получить исчерпывающую информацию по поводу использования таких машин в перспективе, нужно обязательно провести аналогичную работу в регионах.