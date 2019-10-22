Уникальный Mitsubishi представят уже совсем скоро

Токийский автосалон является одним из самых значимых в мире. Большинство производителей стремятся привезти на него свои разработки, чтобы захватить внимание аудитории. И, компания Mitsubishi также решила воспользоваться возможностью продемонстрировать свои изобретения.

Давно было известно, что фирма готовит к выходу новый оригинальный паркетник. Пока что проект носит название MI-Tech и вероятнее всего для серийной модификации оно изменится. Машина абсолютно уникальна и неповторима. Необычно в ней всё. Взять хотя бы кузов. Кроссовер не похож на других представителей сегмента SUV. У него нет ни крыши, ни дверей. И пока неясно, как фирма решит вопрос с повышением уровня безопасности.

Технические характеристики также весьма необычны. Ранее было известно, что новинка будет работать на базе гибридной силовой установке, в которую будет входить сразу четыре электрифицированных двигателя. А вместо привычного всем ДВС будет использоваться газотурбинный мотор. Чтобы обеспечить качественное охлаждение, будет установлено несколько габаритных вентиляторов.