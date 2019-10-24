Ультрабюджетный кроссовер Baojun RS-3 выходит в продажу

Компания General Motors совместно с китайским автоконцерном SAIC выводит в продажу в «Поднебесной» новый ультрабюджетный кроссовер Baojun RS-3. Продажи новинки стартуют 29 октября, однако уже сейчас первые товарные автомобили добрались до дилеров марки.

Новый «паркетник» оснастили массивной решеткой радиатора, выполненной в фирменном стиле бренда, 2-уровневая головная оптика, а дизайн кормы получил немало черт с кросс-вэном Baojun RM-5.

Новинка спроектирована на той же платформе, что и самый популярный кроссовер марки – Baojun 510. Размеры кроссовера сопоставимы с Hyundai Creta. Длина составляет 4300 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1625 мм, а размер колесной базы равен 2550 мм.

В моторную линейку новинки входит: 1,5-литровый «атмосферник» на 105 лошадиных сил, а также 1,2-литровый турбомотор на 131 «силу». В паре с обоими работает 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Привод – исключительно передний.

Предварительный ценник нового Baojun RS-3 составляет 59 тысяч 900 юаней или 539 тысяч рублей по текущему курсу.