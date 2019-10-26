Удешевленный Hyundai ix35 стал бестселлером в Китае

Компания Hyundai поделилась статистикой по продажам своих автомобилей в сентябре 2019 года. Согласно данным, собранным маркетологами корейской марки, самой популярной моделью в линейке SUV бренда стал удешевленный ix35 новой генерации.

За первый месяц осени объем реализации этого «паркетника» составил более 14 тысяч единиц, а с начала лета дилеры продали почти 102 экземпляра данного автомобиля, чего не удалось его главным конкурентам: Kia Sportage, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что дебют нового поколения Hyundai ix35 состоялся в конце 2017 года. Автомобиль спроектирован на платформе своей предыдущей генерации, которая продавалась и на российском рынке в период с 2010 по 2015 год. При этом нынешний ix35 продается в «Поднебесной» параллельно с аналогичным по размерам Hyundai Tucson, но стоит значительно дешевле.

В оснащение «корейца» входит 2-литровый «атмосферник» на 163 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбомотор на 140 «скакунов». Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКПП или «автомат». Для второго также доступен 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость Hyundai ix35 в КНР составляет от 119 тысяч 900 до 161 тысячи 900 юаней или 1 миллиона 85 – 1 миллиона 465 тысяч рублей по текущему курсу.