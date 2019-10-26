«Убийцу» УАЗ Патриот от Haval будут вновь собирать в России

Китайская автомобильная компания Haval в следующем году привезет в Россию ещё одну новую модель. Ей окажется рамный внедорожник H5, который, по предварительным данным, могут начать собирать на заводе марки в индустриальном парке Узловая Тульской области.

Модель Haval H5 представляет собой полноценную копию известного российским покупателям автомобиля Great Wall Hover, который часто называли «убийцей» отечественного УАЗ «Патриот». Среднеразмерный внедорожник вышел на рынок РФ в 2005 году. Его комплектовали 2,4-литровым бензиновым агрегатом Mitsubishi 4G64. Два года спустя автомобиль встал на конвейер предприятия Гжели в Московской области. В 2015 году Hover покинул Россию после девальвации рубля, но в 2017 году вновь вернулся под названием DW Hower на конвейер завода Derways до его банкротства. Автомобиль комплектовался 2-литровым бензиновым турбированным двигателем.

Современный Haval H5 сохранил в дизайне черты своего собрата, получив такой же классический облик. Наибольшие перемены произошли в его салоне, который «перелицевали» под стилистику Haval H6. В Китае H5 продают с 2-литровым турбированным бензиновым мотором на 150 лошадиных сил. С какими двигателями эту модель будут продавать в РФ – пока неизвестно.