«УАЗ» вспомнил уникальный автодом на базе «Буханки»

Пресс-служба Ульяновского автозавода, продолжая серию воспоминаний о самых необычных моделях компании, опубликовала на своих страницах в социальных сетях пост, посвященный уникальному автодому, разработанному на базе модели «Буханка» УАЗ-452.

Машина, получившая название Adventure Camper, была спроектирована итальянской фирмой Schieppati. Выделялся этот кемпер поднятой на 400 мм крышей, выполненной из стекловолокна. За счет такого решения общая высота потолка в жилом модуле составляла 1,8-метра, а благодаря разворачивающимся передним креслам и складным пассажирским сиденьям, трансформирующимся в ровный пол, в Adventure Camper комфортно могли расположиться на ночевку сразу несколько человек.

Помимо улучшенной «шумки» и теплоизоляции итальянский дом на колесах имел в своем арсенале всё, что необходимо для комфортных дальних путешествий: это и газовая плита, и биотуалет, и раковина, и даже холодильник.

При желании итальянский кемпер с русскими корнями можно было укомплектовать даже «инородным» для него дизельным мотором производства Peugeot или Fiat.