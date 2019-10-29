Toyota выпустит новый компактный кроссовер. Первое фото

В Сети появились первые фотографии нового компактного кроссовера Toyota под названием Raize. Презентация этой модели состоится 5 ноября 2019 года.

Новинка разработана в связке с компанией Daihatsu, входящей в состав корпорации Toyota Motors. Автомобиль называют преемником популярного в ряде стран Toyota Rush.

В модельной линейке «Тойоты» новый Raize расположится на ступень ниже кроссовера CH-R, который продается в России.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, дизайн «паркетника» будет иметь черты предыдущей генерации модели RAV4.

Под капот новинки установят 1-литровый бензиновый турбированный агрегат на 98 лошадиных сил при 140 Нм крутящего момента. Связку ему составит МКПП или вариатор. В базовой версии привод Raize будет передним, а полный предложат покупателям в качестве опции.