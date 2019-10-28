Subaru представила предвестника нового универсала

В рамках автосалона в Токио (Tokyo Motor Show-2019) состоялась официальная презентация новой генерации универсала Subaru Levorg. Пока дебютировал только прототип этой модели, но, по заявлениям представителей «Субару», серийная версия не должна получить серьезных изменений по сравнению с концептом. В продажу в Японии серийный Levorg поступит во второй половине 2020 года.

Новое поколение универсала Subaru получило дизайн, выполненный в стиле прототипа Viziv Tourer, дебютировавший на автосалоне в Женеве в прошлом году. Универсал оснастили гексональной радиаторной решеткой и большими крыльями, а также воздухозаборниками на капоте и новой оптикой.

В список оснащения следующего универсала Levorg вошел набор электронных помощников EyeSight, в который входит: система удержания автомобиля в границах полосы движения, система мониторинга усталости водителя и система слежения за «мертвыми» зонами.

Новая генерация Subaru Levorg спроектирована на абсолютно новой архитектуре SGP. Приводит в движение универсал 1,8-литровый турбомотор на 270 «лошадок», работающий в связке с полным приводом.

Напомним, что текущее поколение модели Levorg комплектуется 1,6-литровым турбированным агрегатом на 170 «скакунов». Помимо него доступен 300-сильный 2-литровый двигатель. Связку обоим составляет вариатор и система полного привода.