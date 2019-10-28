Стартовали российские продажи кроссовера Maserati Levante

Компания Maserati сообщила о том, что на территории Российской Федерации начались продажи нового кроссовера модели Levante. Отметим, что его особенностью является использование v-образной «восьмёрки», разработкой которого занималась фирма Ferrari.

Уже известно о том, что все машины будут поставляться только на заказ и первые покупатели получат желаемые автомобили уже весной будущего года. Машины россиянам пока доступны в двух версиях: GTS и Trofeo. Для обеих модификаций предлагается мотор на 3,8 литра, который будет сочетаться с коробкой автомат на 8 ступеней и системой полного привода.

Модель GTS получит силовой агрегат, форсированный до 530 лошадиных сил. А версия Trofeo будет иметь мотор на 50 лошадей «мощнее». Младшая модификация до первой сотни сможет добраться за 4.3 секунды, тогда как топовый паркетник – за 4.1 секунду.

Напомним, что не так давно представители премиального бренда Maserati сообщили, что привезут в Россию машины Levante, которые входят в серию Vulcano. Общий тираж этих транспортных средств составит 150 единиц.