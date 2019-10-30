Стало известно каким будет новое поколение Toyota Land Cruiser



Журналисты портала «Motoring” опубликовали информацию относительно новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.

По данным издания, новая генерация популярного японского внедорожника получил мотор V6, а также будет комплектоваться гибридной силовой установкой.

Представители Toyota обещают, что новинка сохранит отличные внедорожные качества, которыми обладала её предшественница.

По предварительным данным, в моторную линейку нового LC войдёт турбодизель на 420 лошадиных сил, а в качестве гибридной силовой установки выступит агрегат, которым комплектуются модели Lexus LC500h и LS500h.

Не исключено, что Toyota последует примеру её конкурентов и сделает новый Land Cruiser не рамным, а с несущим кузовом.

В продажу новинка поступит не раньше 2022 года.