Skoda тестирует свой электрокар

Не так давно в сеть попал снимок кроссовера, который очень похож на Tiguan. Однако, специалисты утверждают, что за такой изощрённой маскировкой прячется электрический паркетник марки Skoda.

Эксперты отмечают, что при детальном рассмотрении фотографии, они заметили некоторые нехарактерные особенности. В частности, центральные стойки достаточно широкие, передняя часть кузова более объёмная и массивная. Кроме того, на снимках не видно выхлопной системы.

Чехи действительно могли воспользоваться такой хитростью, выпустив «переодетый» в хорошо знакомый всем кузов Volkswagen, электрокар на тестирование. И это подтверждает то, что совсем недавно был представлен Vision iV в концептуальной модификации. В основе новинки положена платформа МЕВ, которую разработчики называют универсальной для производства разных транспортных средств. Отметим, что такая же тележка легла в основу Volkswagen ID.3.