Самый дешевый хэтчбек Hyundai получил спецверсию

Южнокорейский автогигант Hyundai выводит в продажу спецверсию своего самого доступного в линейке хэтчбека – Santro. Продажи 5-дверки в новом поколении стартовали в октябре прошлого года. В честь годового юбилея данной модели компания подготовила специальную модификацию Santro, отличающуюся наличием черных накладок на кузове, рейлингов на крыше и вставок синего цвета в интерьере. Техническое оснащение спецверсии Santro от Hyundai останется без изменений.

Напомним, что данный хэтчбек комплектуется 1,1-литровым бензиновым четырехцилиндровым мотором на 69 лошадиных сил при 99 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет 5-ступенчатая МКПП или «робот» АМТ. Этот же двигатель способен работать на метане. При использовании такого вида топлива мощность Santro составляет 59 лошадиных сил, а «момент» равен 84 Нм.

В арсенал данной модели входят: подушка безопасности водителя, система ABS, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, задние датчики парковки и камера заднего вида.

В Индии стоимость Hyundai Santro стартует с отметки в 389 тысяч 900 рупий или 360 тысяч рублей по текущему курсу. За юбилейную версию этого хэтчбека просят от 517 тысяч рупий или 464 тысяч рублей.