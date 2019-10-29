Renault выведет на европейский рынок бюджетный электрокар

В сентябре компания Renault представила общественности новую версию серийного электрокара City K-ZE. Он был построен на платформе Kwid. А теперь поступила информация, что именно этот электрокар скоро появится на рынке Старого Света.

Эту информацию озвучило одно из английских средств массовой информации. При этом, источник отмечает, что вероятнее всего новинка будет продаваться в Европе под брендом Dacia. Но, чтобы машина соответствовала актуальным требованиям безопасности, европейскую модификацию существенно доработают.

Вероятнее всего машина получит расширенный пакет систем предотвращения столкновения и прочих ассистентов для водителя. Кроме того, электрокар могут оснастить более мощным аккумулятором, гарантирующим увеличенный запас хода. Напомним, что стандартный автомобиль модели City K-ZE и работает за счёт электромотора на 44 лошадиных сил, который способен разогнаться до 105 км/ч. Расстояние, которое может преодолеть автомобиль, составляет 271 километр. Это обусловлено наличием аккумулятора с ёмкостью в 26.8 кВт в час.