Renault готовит очередной абсолютно новый кроссовер

Компания Renault готовится к выводу в продажу своего очередного нового кроссовера. Вслед за последними кросс-моделями Arkana и Triber в реализацию поступит автомобиль, значащийся сейчас под заводским индексом HBC. Главным рынком для новинки станет Индия, где его представят в феврале 2020 года на автосалоне в Нью-Дели. До дилеров кроссовер доберется к середине следующего года.

Длина нового «паркетника» Renault составит не более четырех метров. Автомобиль спроектируют на «растянутой» платформе CMF-A. На этой же архитектуре построен и новый кросс-вэн Renault Triber, недавно вышедший в продажу в Индии и Индонезии.

Дизайн нового кроссовера выполнят в стиле последних моделей «Рено», а в его моторную линейку должны войти 1-литровый турбированный бензиновый агрегат, который устанавливают на модели Kwid и Triber.

У «Квид» мощность этого мотора составляет 68 лошадиных сил, а у «Трайбера» – уже 72 лошадиные силы. Какой окажется отдача этого двигателя в новом Renault HBC – пока непонятно, но сочетаться он будет с «механикой» или «роботом». Привод – исключительно передний.

По предварительной информации, стоимость нового кроссовера Renault окажется немного дороже родственника Triber, за который сейчас просят от 495 тысяч рупий или 445 тысяч рублей.

Не исключено, что в будущем данная модель поступит в продажу за пределы Индии, в том числе и в России, но уже под брендом Datsun.