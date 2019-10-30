Регистрировать тюнинг разрешат в МФЦ

Уже со вторника автомобилисты смогут зарегистрировать внесённые изменения в конструктивную часть автомобиля через многофункциональные центры.

С соответствующим обращением выступили члены правительства. По их инициативе перечень услуг, которые оказывает МФЦ, был расширен. Отныне россияне смогут там получать разрешения на внесение ряда изменений в конструкцию автомобиля, который находится у них в эксплуатации. Кроме того, в МФЦ можно получить допуск ТС к перевозкам грузов из категории опасных. Несомненным преимуществом для водителей является то, что выбрать сам МФЦ россияне смогут вне зависимости от места регистрации.

Напомним, что с начала лета текущего года изменился порядок легализации тюнинга. Согласно нововведениям, водитель изначально должен обратиться в испытательную лабораторию, имеющую лицензию на оказание такого рода услуг. Там будет произведён осмотр ТС и вынесен вердикт о возможности внесения изменений. Решение выдаётся в ГИБДД или МФЦ. С ним можно отправиться в автосервис и выполнить тюнинг. Но, чтобы его узаконить, понадобится вновь пройти осмотр в лаборатории, после чего в ГИБДД или МФЦ будут внесены изменения в паспорт ТС.