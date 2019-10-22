Рассекречен первый электрокар фирмы Nissan

Представители одного из японских журналов распространили в сети новую информацию про электрокар, а также раскрыли технические характеристики.

В последнее время ходило немало слухов по поводу выхода нового электрифицированного автомобиля Nissan, который станет первым в своём роде для бренда. Теперь же озвучено его маркетинговое имя – Ariya. По пропорциям кузова машина во многом похожа на Qashqai. Электрокар даже получит идентичный клиренс. А вот дизайн является интерпретацией на тему концептуальной модификации IMx, показанной ранее.

Автомобиль, предположительно, получит весьма продвинутые характеристики. Ему приписывают возможность разгоняться до первой сотни менее, чем за 5 секунд. При этом, заряда аккумулятора хватит на преодоление расстояния в 480 километров. Кроме того, для охлаждения батарей будет использоваться жидкостная система.