Раскрыты характеристики нового паркетника Genesis

Уже до конца текущего года состоится долгожданная премьера серийной модификации кроссовера модели GV80.

Представители южнокорейской компании раскрыли информацию по поводу перечня силовых агрегатов, которые предусмотрены для первого паркетника из премиальной марки Genesis. Так, оказалось, что новинка будет комплектоваться бензиновым мотором на 2,5 литра серии T-GDi. Альтернативным вариантом станет трёхлитровый дизельный агрегат, который имеет мощность в 280 лошадиных сил. Топовая модификация подразумевает использование мощного двигателя на бензине с объёмом в 3.5 литра. Он был форсирован до 380 лошадиных сил.

Динамические характеристики кроссовера пока держатся в тайне. Однако, производитель рассказал, что все машины будут сочетаться с трансмиссией автоматического типа на 8 ступеней. Когда именно состоится официальная презентация, пока неизвестно.