Появились новые данные про Skoda Octavia

Премьера автомобиля Skoda Octavia в новом, уже четвёртом поколении, состоится только 11 ноября. Однако, в сеть уже попали технические характеристики ожидаемой новинки.

Как оказалось, в линейку силовых агрегатов попадут турбированные моторы на бензине. Речь идёт про литровый и полуторалитровый двигатели с мощностью в 110 и 150 лошадиных сил соответственно. Топовой версии полагается двухлитровый мотор, форсированный до 190 лошадиных сил.

Несмотря на слухи, фирма не рискнула отказаться от дизельной линейки двигателей. Приобрести машину можно будет с двухлитровыми моторами на «тяжёлом топливе», которые имеют мощность в 115, 150 и 200 лошадиных сил. Для новой Skoda Octavia предусмотрена гибридная установка. В её основе будет лежать наддувной мотор на 1.4 литра, который сочетается с электрифицированным двигателем. Общая отдача такой установки составит 204 лошадиные силы.

В серии также будет присутствовать газовый мотор с объёмом в 1.5 литра и мощностью в 130 лошадиных сил. Эксперты полагают, что такой богатый выбор силовых агрегатов позволит модели привлечь широкую аудиторию и повысить рейтинг.