Porsche 911 получил механическую коробку передач

Стало известно о том, что респектабельные автомобили Porsche модели 911 Carrera S и 911 Carrera 4S отныне оснащаются механической коробкой передач на 7 ступеней. При этом, подобная опция является базовой.

Разработчики бренда утверждают, что использование механической трансмиссии в некотором роде замедлило динамику автомобилей. Однако такие варианты комплектации пользуются всё большей популярностью, поэтому они не могли отказаться от механической коробки передач. При этом, отмечается, что максимальная скорость движения автомобилей с такой трансмиссией останется прежней, и составит 307 км/ч.

Любопытно, что общий вес транспортного средства, оснащённого механической коробкой передач, сократился на 38 килограммов. Все покупатели автомобилей с механикой получат пакет Sport Chrono, который подразумевает особые надстройки подвески и мотора. Кроме того, в пакет входит самоблокирующийся дифференциал и контроль вектора тяги.