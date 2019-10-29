Похоже, нештрафуемый порог скорости всё-таки отменят

Премьер-министр Российской Федерации обратился с поручением в Министерство внутренних дел о детальной проработке вопроса нецелесообразности использовать нештрафуемый порог на 10-20 км/ч.

Дмитрий Медведев сообщил, что ведомство должно предоставить ему полноценный отчёт по этому вопросу уже до конца текущего года. Напомним, что отсутствие штрафов за превышение скорости до 20 км/ч успешно применяется уже в течение 6 лет. Спустя время в МВД разработали законопроект о возвращении этого штрафа. Однако до обсуждения в Государственной Думе он так и не дошёл. А позже представители профильного ведомства сообщили, что ими был разработан проект, который подразумевал штраф размером в полторы тысячи рублей за превышение скорости от 10 до 20 км/ч и 3 тысячи рублей за превышение от 20 до 40 км/ч.

Усиленный интерес к этому вопросу со стороны власти говорит только о том, что в будущем году вероятнее всего будет отменён нештрафуемый скоростной порог либо же будет сокращён до 10 км/ч. Хотя в Минтрансе отметили, что для начала необходимо привести в порядок все дороги и трассы, и определить конкретные скоростные лимиты для тех или иных участков.