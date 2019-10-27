Опубликованы официальные фото нового Alpine A110S

Бренд Alpine, принадлежащий концерну Renault, представил на специальном мероприятии в Португалии новое спорткупе A110S. Спустя некоторое время после дебюта автомобиля в Сети появились первые официальные фотографии новинки.

Спорткар комплектуется 1,8-литровым турбированным 4-цилиндровым мотором с отдачей в 292 лошадиные силы (+40 л.с.) при 320 Нм максимального крутящего момента. С такой силовой установкой с места до первой «сотни» Apline A110S разгоняется за 4,4-секунды, а его «максималка» составляет 260 километров в час.

Среди новшеств спорткупе: освежившийся экстерьер и интерьер. В салоне использованы материалы Dinamica с контрастной строчкой, а также элементы из карбона и алюминиевые накладки на педалях.

Модернизации подверглась и подвеска Apline A110S, в ходе которой клиренс уменьшился на 44 мм. Спорткар оборудован перекалиброванным ESC и высокопроизводительными тормозами, а колеса обуты в покрышки Michelin Pilot Sport 4.