Объявлена дата презентации электрокроссовера Mustang

Компания Ford анонсировала выход нового полностью электрифицированного паркетника. Дата официальной презентации – 18 ноября.

Стоит отметить, что эта модель станет первой в истории бренда, которая изначально создавалась, как электрическая. Эксперты утверждают, что машина во многом будет перекликаться со знаменитым купе Mustang. Ходят слухи, что автомобиль получит маркетинговое название Mach-E и будет оснащён системой полного привода. Остальные технические характеристики пока держатся в тайне. Однако, если учитывать утечки информации, которые попадали в сеть ранее, можно с уверенностью говорить о том, что электрокар получит аккумулятор, обеспечивающий запас хода в 600 км.

Напомним, что бренд уже выпускал электромобиль, который был построен на базе модели Focus. Изначально он комплектовался батареей с ёмкостью в 23 кВт в час. Спустя время машины стали продаваться уже с модифицированными аккумуляторами на 33.5 кВт в час. Мощность электромотора составляла 145 лошадиных сил. Однако, в прошлом году выпуск таких машин завершился.