Обновленный седан BMW 1-Series для Китая вышел в продажу

Совместное предприятие Brilliance-BMW объявило о старте продаж рестайлингового седана 1-Series, выпускаемого специально для рынка «Поднебесной» с декабря 2016 года. Заводской индекс модели – F52. Автомобиль разработан на переднеприводной платформе UKL с поперечным расположением двигателя.

В рамках обновления все версии седана, кроме базовой, получили М-обвес, в который вошли спортивные бамперы. В интерьере поменялся дизайн рулевого колеса и цифровой «приборки».

В техническом плане также не обошлось без перемен. Вместо базового варианта 118i отныне будет продаваться только 120i. В новой версии мощность 1,5-литрового агрегата B38 выросла со 136 до 140 лошадиных сил. Кроме него предложат версию 125i на 192 лошадиные силы, а модификации с 231-сильным двигателем больше не будет.

Стоимость базовой комплектации китайского BMW 1-Series составляет от 198 тысяч 800 юаней или 1 миллион 800 тысяч рублей по текущему курсу. За версию 125i просят от 243 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 200 тысяч рублей.