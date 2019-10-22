Новый Hyundai Grandeur: первые фото без камуфляжа

Южнокорейский автогигант Hyundai готовится к официальному дебюту своего обновленного флагманского седана – модели Grandeur. Данная 4-дверка является самой крупной и престижной в линейке автопроизводителя.

Накануне на страницах форума «Bobaedream» появились шпионские фотографии новинки, на которых автомобиль показан без камуфляжа.

В рамках рестайлинга дизайн Grandeur получит значительные изменения по сравнению с предшественником. Новая «четырехдверка» обзаведется увеличенной решеткой радиатора, покрытой ромбами, трехугольными воздуховодами в бампере и другими задними фонарями.

Что касается внутреннего убранства автомобиля, то в нем также произойдут революционные перемены. В салоне установят полностью новую переднюю панель, другой центральный тоннель, кнопки переключения передач вместо традиционного рычага и обновленное рулевое колесо. Модернизации подвергся и блок управления системой климат-контроля, а экран мультимедийной системы теперь объединен с виртуальной приборной панелью.

Техническое оснащение нового Hyundai Grandeur пока держится в секрете. Тем не менее, предполагается, что в качестве базового мотора для этой модели предложат новый 2-литровый агрегат GDI, которым оснащается седан Kia K7. Мощность данной силовой установки в Kia составляет 198 лошадиных сил, а связку ей составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Также в линейке должны остаться гибридная, газовая версия и модификация с моторами V6 на 266 и 290 «лошадок».

Презентация нового Hyundai Grandeur в Южной Корее состоится до конца этого месяца. В России данную модель продавать не будут, ограничившись новой Hyundai Sonata.