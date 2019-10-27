Новое поколение Renault Captur вышло в продажу

В Renault объявили о начале продаж новой генерации кроссовера Captur (не путать с российским Renault Kaptur), презентация которого состоялась на автосалоне во Франкфурте в сентябре. «Паркетник» пока предлагается покупателям с безальтернативным мотором и в пяти вариантах исполнения.

От своего предшественника новинка отличается улучшенной эргономикой, расширенным списком доступного оборудования и слегка подкорректированным дизайном.

В качестве платформы новый Captur получил новейшую архитектуру CMF-B, за счет которой длина кроссовера увеличилась сразу на 100 мм, ширина – на 19 мм, а колесная база – на 33 мм. Прогресс в размерах не обошел стороной и багажное отделение, объем которого теперь составляет 536 литров (+81 литр).

В моторной линейке пока значится только один двигатель – 1,3-литровый безальтернативный турбированный агрегат, выдающий 155 лошадиных сил мощности. В связке с ним может работать как 6-ступенчатая «механика», так и 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

В рамках обновления дизайн кузова нового Captur стал более выразительным. Отныне во всех комплектациях, начиная с базовой, кроссовер оснащается светодиодной головной оптикой и задними фонарям на LED-элементах. В интерьере модернизации подверглась центральная консоль и дисплей «мультимедии», увеличившийся до 9,3-дюйма. Появилась беспроводная зарядка гаджетов и другие кресла, а материалы отделки стали более качественными.

В арсенал второй генерации Renault Captur вошли самые последние наработки французов в системах активной и пассивной безопасности.

В Китае стоимость базовой комплектации нового Captur от Renault начинается от 99 тысяч 800 юаней или 900 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» версию просят 144 тысячи 800 юаней или 1 миллиона 300 тысяч рублей.