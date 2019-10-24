Nissan Leaf станет полноприводным

Компания Nissan представила новый прототип Leaf e+ в тестовом варианте. Сообщается, что в оснащение входит силовая установка с двумя электромоторами. Они располагаются на двух осях. Таким образом, машина превратилась в полноприводную модификацию.

Разработчики рассказали, что общая отдача электрических двигателей составляет 308 лошадиных сил. Кроме того, во время торможения система будет управлять каждым колесом по отдельности, ввиду чего повышается поворачивающий момент, который создается покрышкой. Тестовый вариант также имеет задние колеса, способные к рекуперативному торможению.

Дизайн автомобиля изменился не сильно. Колёсные арки слегка расширены, а в салоне красуется современная информационно-развлекательная система с экраном диагональю в 12.3 дюйма. На него будет выводиться вся необходимая информация о работе системы полного привода.