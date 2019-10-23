Nissan Ariya скоро появится в продаже

В рамках Токийского автосалона была представлена новая модель Nissan Ariya.

Кросс-купе получил весьма интересные технические характеристики и вызвал немалый ажиотаж. Так, кроссовер оснащается сразу двумя электрическими моторами, которые располагаются по осям. Концепт получил оригинальную внешность. Эксперты отметили, что именно отталкиваясь от этих решений, фирма и будет развиваться дизайн бренда в перспективе.

Небольшие размеры моторов позволили увеличить полезное пространство в салоне. Водителей порадует огромное количество разнообразных помощников и ассистентов. Несмотря на прогрессирующий дизайн, фирма не захотела полностью отказываться от физических кнопок. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что их в салоне не много. Для управления дисплеем диагональю в 12.3 дюйма, а также климат-контролем предусмотрен джойстик.

Машина получит полноприводную модификацию. Пока что новинка представлена в качестве концепта. Однако, в Nissan не исключают, что Ariya встанет на конвейер уже в скором времени. И, если это случится, то паркетник поступит в продажу и в России.