Названо количество отправленных на спецстоянки машин

Представители профильного ведомства сообщили о том, что с начала года и по начало осени в столице было перемещено на специализированную стоянку более 204 тысяч транспортных средств. И это немногим больше, чем результаты прошлого года.

В ГИБДД отметили, что согласно официальной статистике, примерно 80 тысяч автомобилей, которые были отправлены на штрафную стоянку, попали туда из-за стоянки на пешеходном переходе или же остановке в неположенном месте. Соответственно, все автомобилисты получили штрафы, предусмотренные статьёй Кодекса об административных нарушениях.

Напомним, что не так давно стало известно, что начиная с нового года в России больше нельзя будет передвигаться на автомобилях по общим дорога, если у машины ещё нет регистрационного знака.