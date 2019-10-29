На снятие тонировки будет дано 10 дней

В настоящий момент в соответствии с действующим законодательством инспектор ГИБДД может потребовать от автовладельца немедленного снятия тонировки. А это, по мнению многих экспертов, незаконно.

Согласно действующим нормативам, светопропускание лобового стекла должно составлять не менее 70 процентов. Если водитель управляет транспортным средством с неподобающей плёнкой на стеклах, то за это может быть наказан на 500 рублей. При этом, в ГИБДД могут потребовать от водителя снять тонировку с машины на месте, если он проявит неповиновение. Штраф также может вырасти до тысячи рублей. Самым серьёзным нарушением является лишение свободы на 15 суток.

Стоит отметить, что в настоящий момент законодательно не утверждены сроки снятия плёнки со стекла, поэтому нерадивые сотрудники ГИБДД могут наживаться на этой проблеме. Именно поэтому представители ЛДПР выступили с инициативой о том, чтобы регламентировать схему принудительного снятия плёнки. Было установлено, что на то, чтобы снять тонировку будет предоставлено 10 дней. Ведь именно в течение этого времени постановление ГИБДД вступает в силу.