Московские парковки станут бесплатными

Представители столичной администрации выступили с приятным сообщением о том, что московские паркинги станут бесплатными. Однако, это лишь временное явление, которое связано с приближающимися ноябрьскими торжествами.

В частности, уже 4 ноября любая парковка на улицах столицы Российской Федерации будет доступна автомобилистам абсолютно бесплатно. Поводом тому служит День народного единства. При этом, администрация города отмечает, что паркинги, оснащенные шлагбаумами, в праздничный день будут продолжать работать согласно актуальной тарификации.

Представители профильного ведомства отметили, что наличие бесплатных парковок не должно влиять на самосознание водителей. Они по-прежнему должны придерживаться правил дорожного движения и быть максимально осторожными, оставляя транспортное средство у обочины. Это позволит сократить количество аварийных ситуаций во время праздника.