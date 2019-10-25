Mitsubishi Xpander получил внедорожную версию

Компактвэн компании Mitsubishi по названием Xpander обзавелся «внедорожной» версией. Такой информацией делится издание Autonetmagz, опубликовавшее первые шпионские фотографии новинки.

Судя по снимкам, внедорожная модификация Xpander отличается от стандартной увеличенными колесными арками, более массивными бамперами, а также штатными рейлингами на крыше, а светоотражатели сменили форму с горизонтальных на вертикальные.

В моторную линейку новинки войдут те же двигатели, которыми комплектуется «обычный» Xpander. Это 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 104 лошадиные силы с пиковым моментом в 141 Нм, связку которому составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Продавать внедорожный Mitsubishi Xpander будут на тех же рынках, что и стандартный: страны Юго-Восточной Азии. Ценник на автомобиль пока не назван.

На рынке Индонезии за обычный однообъемник доступен по цене от 189 миллионов рупий или 869 тысяч рублей по текущему курсу.