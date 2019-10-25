Mazda обновляет кроссоверы СХ-8

Сегодня в Японии открылся приём заказов на усовершенствованный паркетник от Mazda модели СХ-8.

Как оказалось, дизайн остался прежний, зато было доработано оснащение. На домашнем рынке фирма реализует кроссовер уже в течение двух лет. В прошлом году состоялось первое обновление, в рамках которого была расширена моторная гамма. Актуальная модернизация не затронула экстерьер, который считается одним из самых успешных в серии. Главным нововведением является возможность выбирать между автомобилями с полным или же передним приводом. При этом, обе модификации сочетаются с любым мотором из доступных.

Был увеличен объём багажника в подпольной нише на 19 л. Мультимедийная система теперь оснащается экраном не на 7, а на 8 дюймов. В третьем ряду появились разъёмы USB. За дополнительную плату можно заказать панорамную крышу с приводом.

Стоимость новинки стартует от 1 миллиона 735 тысяч рублей. За топовую модификацию придётся отдать 2 миллиона 879 тысяч рублей. Старт продаж состоится уже через 3 дня. В Россию кроссовер привозить пока не планируют.