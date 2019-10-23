Mazda MX-30: первый драйверский электрокар от «Мазды»

Новая модель Mazda MX-30 стала одной из главных премьер открывшегося на днях Токийского автосалона (Tokyo Motor Show-2019). Новинка представляет собой первый в истории марки серийный электрокар.

Габаритные размеры автомобиля, который автопроизводитель почему-то не спешит называть кроссовером, несмотря на защитный пластиковый обвес вдоль кузова, можно сравнить с моделью CX-3. Длина электрического SUV составляет 4395 мм, ширина – 1795 мм, а высота – 1570 мм. Размер колесной базы равен 2655 мм. Приводит в движение электрокар 143-сильная установка с тяговой батареей на 35,5 кВт/ч.

Заявленный запас хода новой Mazda MX-30 составляет 200 километров, чего должно быть вполне достаточно, поскольку, по данным компании, среднесуточный пробег среднестатистического европейского покупателя равен 48 километрам.

В компании обещают, что автомобиль будет обладать отличными драйверскими характеристиками за счет жесткого кузова и настроек подвески.

В продажу новая Mazda MX-30 поступит в 2020 году, однако прием заказов на эту модель уже открыт, правда цены пока держатся в секрете.