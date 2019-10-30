Материнский капитал разрешат использовать для покупки авто

Депутаты партии «Справедливая Россия» выступили с предложением разрешить использовать средства материнского капитала для приобретения транспортных средств. Но, существует оговорка – купить за эти деньги можно только машину стоимостью менее миллиона рублей.

Чтобы стимулировать развитие отечественного автопрома, депутаты решили разрешить использовать материнский капитал только для покупки машин, выпущенных на территории РФ. Автомобиль должен иметь не менее 3 пассажирских мест, а его мощность не должна превышать показатель в 125 лошадей.

Инициаторы отметили, что таким законопроектом они смогут помочь молодым семьям. Ведь, с появлением малыша на свет потребность в личном транспорте во много раз возрастает. Одновременно с этим, деньги не должны быть потрачены на то, чтобы приобрести респектабельный автомобиль класса Люкс. Материнский капитал в первую очередь предназначен для поддержки родителей в воспитании и содержании ребёнка.

В настоящий момент некоторые субъекты предоставляют возможность гражданам использовать деньги материнского капитала для покупки машины. В частности, это правило распространяется на жителей Ростова, Калининграда и прилегающих областей. Если новая инициатива найдёт поддержку, то такой подход будет закреплён на федеральном уровне.